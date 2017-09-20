Ситуация с Бинбанком является ожидаемой как для корпоративных, так и для частных вкладчиков. Об этом сообщил председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Бинбанк — это все-таки для рынка ожидаемый случай. Причем ожидаемый не только для экспертов, ожидаемый в том числе корпоративными и частными вкладчиками», — сказал он.

Задорнов напомнил, что за август 2017 года из Бинбанка ушло около 25 млрд рублей. «Рынок этого ждал, это событие естественное», — заключил он.

Ранее Банк России сообщил о решении предоставить Бинбанку средства для поддержания ликвидности. Также стало известно, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о санации, решение будет принято в ближайшее время.

Бинбанк ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».



По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.