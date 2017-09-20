Президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов ожидает, что рост российской экономики в 2017 году составит 2%. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Экономический рост будет около 2% в этом году. Больше 2% — возможно, в следующем», — сказал он.
Ранее Центробанк с учетом положительной динамики II квартала 2017 года повысил прогноз прироста ВВП России по итогам текущего года до 1,7—2,2%. Согласно прежнему прогнозу, рост ВВП по итогам 2017 года должен был составить 1,3—1,8%.
Центробанк с учетом положительной динамики II квартала 2017 года повысил прогноз прироста ВВП России по итогам текущего года до 1,7—2,2%. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 3 449,76 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 310,98 млрд, кредитный портфель — 2 001,18 млрд, обязательства перед населением — 2 313,22 млрд.