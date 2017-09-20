Схема санации российских частных банков через Фонд консолидации банковского сектора, которую проводит Центробанк России, является наиболее безболезненным решением для вкладчиков и напоминает действия ФРС США после кризиса Lehman Brothers. Такое мнение высказал вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун в интервью агентству Reuters.

«Та схема, которую предложил ЦБ — через Фонд консолидации банковского сектора, сегодня Бинбанк под нее попал, я так думаю, будет еще несколько банков — это наиболее безболезненное решение для вкладчиков, а я являюсь крупным вкладчиком «Открытия», у меня там практически все мои деньги находятся. Это примерно то, что делала ФРС после кризиса Lehman Brothers», — отметил Федун.

Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил регулятора о санации, обращение рассматривается. О введении временной администрации в Бинбанк регулятор не заявлял.

В конце августа Банк России принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного в 2017 году Фонда консолидации банковского сектора.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 2 651,68 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 158,05 млрд, кредитный портфель — 829,84 млрд, обязательства перед населением — 387,98 млрд.