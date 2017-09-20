Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов прогнозирует рост розничного кредитования в России примерно на 10% в 2017 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Этот год даст прирост портфелей розничных кредитов по системе процентов десять», — сказал он.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ведомство ожидает серьезного роста ипотечного и розничного кредитования. «Мы считаем, что тот кредитный цикл, который сейчас начинает набирать обороты, — не краткосрочная история. Эта история длится уже несколько лет. И мы ожидаем серьезного роста как от ипотечного кредитования, так и от розничных продуктов. Мы ожидаем, что качество активов розничного портфеля будет значительно лучше, чем было в прошлую волну потребительского кредитования», — отмечал он.
Министерство экономического развития РФ ожидает серьезного роста ипотечного и розничного кредитования. Об этом на пресс-брифинге, посвященном прогнозу социально-экономического развития до 2020 года, заявил глава ведомства Максим Орешкин.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 3 449,76 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 310,98 млрд, кредитный портфель — 2 001,18 млрд, обязательства перед населением — 2 313,22 млрд.