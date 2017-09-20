Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов прогнозирует рост розничного кредитования в России примерно на 10% в 2017 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот год даст прирост портфелей розничных кредитов по системе процентов десять», — сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ведомство ожидает серьезного роста ипотечного и розничного кредитования. «Мы считаем, что тот кредитный цикл, который сейчас начинает набирать обороты, — не краткосрочная история. Эта история длится уже несколько лет. И мы ожидаем серьезного роста как от ипотечного кредитования, так и от розничных продуктов. Мы ожидаем, что качество активов розничного портфеля будет значительно лучше, чем было в прошлую волну потребительского кредитования», — отмечал он.

Минэкономразвития ожидает серьезного роста ипотечного кредитования Министерство экономического развития РФ ожидает серьезного роста ипотечного и розничного кредитования. Об этом на пресс-брифинге, посвященном прогнозу социально-экономического развития до 2020 года, заявил глава ведомства Максим Орешкин.