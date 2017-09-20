Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания оставил базовую процентную ставку (federal funds rate) без изменения — на уровне 1—1,25% годовых. На предыдущем заседании, окончившемся 26 июля текущего года, также было принято решение о сохранении ставки.

Решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство из 42 опрошенных экономистов рассчитывали на повышение ставки не раньше декабря. Рынок фьючерсов на ставку ФРС, торгующихся на чикагской бирже CME, 20 сентября также свидетельствовал о практически единодушных ожиданиях рынка относительно неизменности ставки.

Влияние решения по ключевой ставке на рынки будет ограниченным, сходятся во мнении опрошенные РБК финансовые аналитики, которые также не ждали изменения ставки. «По идее, все уже заложено в ценах», — полагает аналитик компании «Алор Брокер» Сергей Королев. В то же время в краткосрочном плане возможен небольшой рост пары доллар/иена и золота, традиционно рассматриваемых в качестве «защитных» активов, полагает он. Американский фондовый рынок может немножко потерять, а вслед за ним — и российский рынок акций.

Умеренная волатильность возможна по паре доллар/рубль, считает Сергей Королев. Сохранение ставки вряд ли приведет к росту доллара к евро, полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Cергей Суверов. Кроме того, он считает, что американские акции вполне могут продолжить рост осенью, поскольку больших проблем с денежной ликвидностью на финансовых рынках быть не должно.