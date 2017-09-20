В Госдуму внесен законопроект о распределении между гражданами Российской Федерации части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Авторами данной инициативы выступили депутаты от партии КПРФ.



Документ определяет категории лиц, которые имеют право на получение этих доходов. Так, на долю могут претендовать граждане, которые в текущем финансовом году работали не менее девяти месяцев с занесением указанного периода в трудовой стаж; россияне, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице; а также пенсионеры, имеющие «не менее пяти лет трудового стажа».



«За первый финансовый год уполномоченными органами производится распределение 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за каждый последующий год — на 2% больше, чем за предыдущий», — отмечается в документе.

По подсчетам депутатов, в случае своевременного принятия этого законопроекта, «каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около 10 тыс. рублей».