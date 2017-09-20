Новое цифровое поколение китайцев «я могу» («i-can» generation) перестраивает экономику в КНР и в мире, пишет в своем докладе исполнительный директор HSBC в регионе Большой Китай Хелен Вонг.



«Демографические характеристики поколения «я могу» очень своеобразны. Оно несет в себе черты как западных беби-бумеров, так и миллениалов в рамках одного и того же поколения. Это означает, что эти люди обладают всеми возможностями, оптимизмом и благосостоянием, доступными беби-бумерам, и при этом также имеют в своем распоряжении все современные технологии. У поколения «я могу» более глобальное мировоззрение по сравнению с их родителями. Являясь единственными детьми в семье в результате политики одного ребенка, представители этого поколения приобрели установку «Я способен на все», трансформирующую общество и экономику страны. Они также более светские, предприимчивые, настроены индивидуалистски, имеют более широкие взгляды и хотят тратить деньги», — пишет Вонг.



К представителям поколения «я могу» эксперт относит более 400 млн человек. По прогнозам, это поколение станет движущей силой 65-процентного роста потребления в Китае до 2020 года (когда доля этой группы достигнет 53% от общего объема потребительских расходов, продемонстрировав рост с 45% в 2016 году). «Без сомнения, это поколение готово к тому, чтобы стать главной движущей силой китайского потребительского рынка, которая будет стимулировать экономический рост в стране. Покупательная способность поколения «я могу» преобразовывает традиционную модель развития, основанную на иностранных инвестициях и экспорте, в сторону роста за счет внутреннего потребления. Это означает, что представители «я могу» скоро превратятся в ведущую силу международного экономического развития», — пишет Вонг.

По ее мнению, потребителям «я могу» свойственна взыскательность и ориентация на глобальные ценности. Эти люди более разборчивы в том, на что они тратят деньги, предпочитая товарам потребление услуг и переходя от товаров массового потребления к премиальному сегменту.

«В долгосрочной перспективе эти новые, современные китайские потребители поколения «я могу» преобразуют страну в направлении цифровой и движимой потребительским спросом экономики. И мощная покупательная способность этого поколения станет не только опорой устойчивого развития Китая, но и основным источником международной экономической стабильности», — заключает эксперт HSBC Хелен Вонг.