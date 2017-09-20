Минфин России завершил размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил 1,5 млрд долларов, в 2047-м — 2,5 млрд долларов, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.

«В ходе трансакции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около 1,5 миллиарда долларов по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации объемом 2,5 миллиарда долларов и доходностью 5,2%. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года», — сообщил он.

По его словам, спрос на бумаги достиг 6 млрд долларов: «Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года. Финальный объем заявок по обоим выпускам составил около 6 миллиардов долларов».

СМИ: допвыпуск евробондов РФ с погашением в 2027 и 2047 годах разместят под 4% и 5,2% Финальный ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов России с погашением в 2027 году составляет 4%, а в 2047 году — 5,2% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

В доразмещении приняли участие около 135 российских и международных инвесторов, часть из которых выкупала короткие, другая часть — длинные бумаги, некоторые купили бумаги обоих выпусков. «Наибольший спрос международных инвесторов вызвал выпуск «Россия-2047». Мы ожидаем, что бумаги «Россия-2047» будут высоколиквидны, и уже в следующем году по этому показателю опередят выпуск «Россия-2030», — сказал Соловьев.

По его словам, организаторы отметили большое количество новых имен среди инвесторов, что позволило расширить инвесторскую базу. «Например, мы отметили большой интерес со стороны азиатских пенсионных и страховых компаний, инвесторов из Гонконга, Тайваня, также активно участвовали в сделке хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов (real money accounts)», — заключил он.

Доразмещение проходило в рамках обмена: Минфин выкупал бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах. Минфин РФ объявил о сборе заявок на обмен 13 сентября. Организаторами обмена стали «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB.