Последствия разрушительных ураганов «Ирма», «Харви» и «Мария» непродолжительное время будут сдерживать темпы экономического роста США. Об этом сообщила в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

«Значительные разрушения, вызванные ураганами «Харви», «Ирма» и «Мария», будут в третьем квартале сдерживать темпы экономического роста. Исходя из нашего опыта, по мере восстановления [после удара стихии] [экономический] рост, скорее всего, придет в норму», — отметила она, добавив, что разрушительные последствия «вряд ли существенно повлияют на изменение экономики страны в целом».

При этом она дала понять, что сейчас прогнозы экономического роста США стали более умеренными чем ожидания, которые специалисты высказывали до стихийных бедствий.

Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям, жертвами которых стали не менее 70 человек. Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» привел к серьезнейшим разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 55 человек.