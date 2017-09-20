Последствия разрушительных ураганов «Ирма», «Харви» и «Мария» непродолжительное время будут сдерживать темпы экономического роста США. Об этом сообщила в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку.
«Значительные разрушения, вызванные ураганами «Харви», «Ирма» и «Мария», будут в третьем квартале сдерживать темпы экономического роста. Исходя из нашего опыта, по мере восстановления [после удара стихии] [экономический] рост, скорее всего, придет в норму», — отметила она, добавив, что разрушительные последствия «вряд ли существенно повлияют на изменение экономики страны в целом».
При этом она дала понять, что сейчас прогнозы экономического роста США стали более умеренными чем ожидания, которые специалисты высказывали до стихийных бедствий.
Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям, жертвами которых стали не менее 70 человек. Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» привел к серьезнейшим разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 55 человек.
Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания оставил базовую процентную ставку (federal funds rate) без изменения — на уровне 1—1,25% годовых. На предыдущем заседании, окончившемся 26 июля текущего года, также было принято решение о сохранении ставки.