Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества восьми бывших руководителей московского банка «Кутузовский» на общую сумму 284 млн рублей.

АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 28 июля. Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества экс-руководителей банка было заявлено в рамках иска АСВ о взыскании с них этой суммы.

По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер в виде ареста имущества экс-руководителей банка сделает невозможным исполнение судебного акта. Однако суд посчитал, что АСВ не обосновало причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер.

АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей Агентство по страхованию вкладов подало апелляционную жалобу на отказ в аресте имущества восьми бывших руководителей московского банка «Кутузовский» на общую сумму 284 млн рублей.

АСВ в июле сообщило о направлении в столичный арбитраж заявления о взыскании 284 млн рублей с экс-руководства банка «Кутузовский», который был признан банкротом летом 2014 года.

«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) в отсутствие ликвидного обеспечения», — сообщало агентство.

Банк России 26 мая 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Кутузовского».