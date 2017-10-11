Условия для приватизации в России есть, экономика страны начала расти, наличествует спрос на эти активы — такое мнение высказал журналистам в кулуарах форума Московской биржи в Нью-Йорке бывший министр финансов Алексей Кудрин.



По его словам, несмотря на то, что «правительство не проявляет волю по сокращению доли государства в предприятиях, условия для приватизации существуют».

«Условия, я считаю, есть — экономика начала расти. У нас есть внешние ограничения, но я думаю, что на эти ключевые активы (компании, которые планируется приватизировать) будет спрос», — заявил Кудрин.