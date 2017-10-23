Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что американский бизнес не уходит из РФ, а напротив, сохраняет интерес к работе на отечественном рынке.

Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с новым послом США в Москве Джоном Хантсманом. Речь шла о текущем состоянии и перспективах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. «Российская экономика показывает устойчивый рост», — сказал Орешкин, подтвердив курс на дальнейшую диверсификацию экономики и развитие экспортного потенциала. При этом он отметил положительную динамику инвестиционного климата в России.

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, министр заметил, что в I квартале в Россию из США поступили прямые инвестиции на 335 млн долларов. Объем накопленных инвестиций США в российскую экономику на конец I квартала составил 2,51 млрд долларов. На российском рынке представлено около 3 тыс. американских компаний с общими активами порядка 75 млрд долларов. «Американский бизнес не уходит из нашей страны. Он сохраняет интерес к работе на российском рынке, стремится локализовать производство и расширить производственные мощности», — подчеркнул он.

По его словам, более 60 американских компаний реализуют в России крупные инвестиционные проекты. «Мы создаем комфортные условия для работы иностранного бизнеса в России», — добавил Орешкин.