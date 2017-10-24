Российская экономика устойчиво растет, опираясь на внутренний спрос, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».



«В этом году наша экономика вышла из стагнации, а ее оживление приобрело устойчивый характер. Объем внутреннего валового продукта растет четвертый квартал», — сказал Путин.

Он указал, что рост промышленного производства составил 1,8%.

«Российская экономика приобрела новое качество. Динамика опирается на расширение внутреннего спроса. Оборот розничной торговли прибавляет темпами выше 1%», — отметил глава государства.