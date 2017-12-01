Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке АКБ «Япы Креди Банк Москва» у турецкого банка Yapi Kredi (Yapi ve Kredi Bankasi). Сделка завершена в намеченные сроки после получения согласования со стороны Центрального банка России, сообщили в Экспобанке.

«Мы планируем развивать отношения с турецкими клиентами и сохранить существующую качественную клиентскую базу — для этого у нас есть все необходимые ресурсы и международная сервисная платформа», — отметил член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi о покупке 100% акций московского Япы Креди Банка в конце октября этого года. В сообщении, опубликованном тогда турецким банком, уточнялось, что его финансовым консультантом по сделке выступил UniCredit (итальянский банк является одним из собственников Yapi Kredi).

Сумма сделки в сообщениях сторон не фигурирует, но газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала, что речь идет «примерно об одном капитале». Капитал московского «Япы Креди» на 1 октября этого года составлял около 3,438 млрд рублей, на 1 ноября увеличился почти до 3,506 млрд.



Это далеко не первая сделка Экспобанка, его дочерних организаций или ключевого собственника Игоря Кима по покупке российских или зарубежных активов у иностранных игроков финансового рынка. Так, ранее сообщалось о сделках по приобретению российской «дочки» британского Royal Bank of Scotland (RBS) — Королевского Банка Шотландии (впоследствии переименован в «Экспо Финанс» и присоединен к Экспобанку), казахстанской «дочки» RBS — RBS Kazakhstan (сейчас это «ЭкспоКредит»), сербской «дочки» Cyprus Popular Bank — Marfin Bank Beograd (ныне Expobank), чешского актива немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW) — LBBW Bank CZ (сейчас он называется Expobank CZ), российского дочернего банка немецкого WestLB — банка «ВестЛБ Восток» (переименован в «Экспо Капитал», затем продан Московскому Кредитному Банку, сейчас называется «Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса»), компании «ФБ-Лизинг», принадлежавшей ранее германской VR Leasing AG (впоследствии российская компания была присоединена к Экспобанку). Сам Экспобанк часть периода своего существования на рынке носил название «Барклайс Банк» и принадлежал группе Barclays, у которой был выкуплен Игорем Кимом и его партнерами.