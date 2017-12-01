Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке АКБ «Япы Креди Банк Москва» у турецкого банка Yapi Kredi (Yapi ve Kredi Bankasi). Сделка завершена в намеченные сроки после получения согласования со стороны Центрального банка России, сообщили в Экспобанке.
«Мы планируем развивать отношения с турецкими клиентами и сохранить существующую качественную клиентскую базу — для этого у нас есть все необходимые ресурсы и международная сервисная платформа», — отметил член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов.
Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi о покупке 100% акций московского Япы Креди Банка в конце октября этого года. В сообщении, опубликованном тогда турецким банком, уточнялось, что его финансовым консультантом по сделке выступил UniCredit (итальянский банк является одним из собственников Yapi Kredi).
Сумма сделки в сообщениях сторон не фигурирует, но газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала, что речь идет «примерно об одном капитале». Капитал московского «Япы Креди» на 1 октября этого года составлял около 3,438 млрд рублей, на 1 ноября увеличился почти до 3,506 млрд.
Это далеко не первая сделка Экспобанка, его дочерних организаций или ключевого собственника Игоря Кима по покупке российских или зарубежных активов у иностранных игроков финансового рынка. Так, ранее сообщалось о сделках по приобретению российской «дочки» британского Royal Bank of Scotland (RBS) — Королевского Банка Шотландии (впоследствии переименован в «Экспо Финанс» и присоединен к Экспобанку), казахстанской «дочки» RBS — RBS Kazakhstan (сейчас это «ЭкспоКредит»), сербской «дочки» Cyprus Popular Bank — Marfin Bank Beograd (ныне Expobank), чешского актива немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW) — LBBW Bank CZ (сейчас он называется Expobank CZ), российского дочернего банка немецкого WestLB — банка «ВестЛБ Восток» (переименован в «Экспо Капитал», затем продан Московскому Кредитному Банку, сейчас называется «Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса»), компании «ФБ-Лизинг», принадлежавшей ранее германской VR Leasing AG (впоследствии российская компания была присоединена к Экспобанку). Сам Экспобанк часть периода своего существования на рынке носил название «Барклайс Банк» и принадлежал группе Barclays, у которой был выкуплен Игорем Кимом и его партнерами.
ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц.
В настоящее время собственниками Экспобанка выступают Игорь Ким (69,37%), председатель совета директоров и один из бенефициаров ОАО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), единственный владелец ОАО «ДСК «Автобан» и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Андреев (8,76%), Кирилл Нифонтов (2,75%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 62,75 млрд рублей (85-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,59 млрд, кредитный портфель — 20,84 млрд, обязательства перед населением — 30,95 млрд.