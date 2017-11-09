Все ранее намеченные планы саудовского принца аль-Валида о вхождении в капитал банка «Югры» остаются в силе. Об этом сообщили в пресс-службе основного владельца «Югры» Алексея Хотина.



«Компании Алексея Хотина не получали от офиса принца аль-Валида сообщений об отказе от участия в их реализации. В настоящий момент все ранее намеченные планы остаются в силе», — прокомментировали представители Хотина.

Также в пресс-службе отметили, что информация о событиях в Саудовской Аравии не повлияет на намерение Хотина вернуть лицензию банка «Югра» и возобновить его работу. Подтверждением этому служит новый план оздоровления банка, направленный мажоритарным акционером председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Кроме того, вкладчики банка «Югра» обратились в ЦБ с просьбой поддержать план финансового оздоровления, предложенный Хотиным. План, в частности, предполагает расчет со всеми вкладчиками и корпоративными клиентами в течение пяти с половиной лет. Также план предусматривает погашение возникших в результате страховых выплат обязательств банка перед АСВ и обслуживание этой задолженности на условиях ставок стабилизационных кредитов, применявшихся Банком России при санациях других финансовых организаций.



4 ноября по подозрению в коррупции в Саудовской Аравии были арестованы 11 принцев и десятки бывших и действующих чиновников. Среди арестованных — обладатели миллиардных состояний принц аль-Валид, Мухаммед аль-Амуди и Салех Камель. Аль-Валид ранее заявлял о готовности рассмотреть возможность вхождения в капитал «Югры» в случае восстановления работы банка.

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра». АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 млрд рублей.