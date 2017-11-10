Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка, поданный против основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина, о досрочном погашении почти 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Как следует из материалов на сайте суда, решение было принято 8 ноября. «Удовлетворено», — сказано в справке по делу.

Иск Альфа-Банка «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» лично к Хотину был зарегистрирован в Мещанском районном суде Москвы 19 октября. Параллельно было зарегистрировано несколько исков на эту же сумму от Альфа-Банка к структурам бизнесмена: кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд», российскому ООО «Фазис» и еще восьми российским юрлицам.

По данным источников РБК, причиной требования кредитора могло стать то, что заемщик в скором времени может прекратить выполняемые им обязательства. Собеседники уточняли, что в декабре Хотин должен погасить более 2 млрд рублей, но бизнесмен предложил реструктуризацию кредита.

Представитель Хотина: все обязательства перед Альфа-Банком исполняются Все обязательства структур, связанных с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, перед Альфа-Банком исполняются. Об этом Банки.ру заявил официальный представитель Хотина.

Представитель пресс-службы Альфа-Банка, комментируя решение суда, заявил, что обращению в суд предшествовали длительные переговоры. «К сожалению, план, предложенный господином Хотиным в качестве окончательного варианта, не решает ситуацию, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении», — сказал он. «Рассматривая судебную процедуру как вынужденную меру, мы открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения», — добавил представитель пресс-службы.

Представитель Хотина пока не ответил на запрос РБК.



В конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». Сразу же после отзыва лицензии у банка большая часть компаний-заемщиков перестала платить по долгам. В результате просрочка выросла за месяц в восемь раз, указывает РБК.

​В Центробанк представлен новый план спасения «Югры» В Центробанк представлен новый план финансового оздоровления банка «Югра». Документ предусматривает возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 млрд рублей в течение пяти с половиной лет, сообщили в пресс-службе основного владельца «Югры» Алексея Хотина.

