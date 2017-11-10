Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка, поданный против основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина, о досрочном погашении почти 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.
Как следует из материалов на сайте суда, решение было принято 8 ноября. «Удовлетворено», — сказано в справке по делу.
Иск Альфа-Банка «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» лично к Хотину был зарегистрирован в Мещанском районном суде Москвы 19 октября. Параллельно было зарегистрировано несколько исков на эту же сумму от Альфа-Банка к структурам бизнесмена: кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд», российскому ООО «Фазис» и еще восьми российским юрлицам.
По данным источников РБК, причиной требования кредитора могло стать то, что заемщик в скором времени может прекратить выполняемые им обязательства. Собеседники уточняли, что в декабре Хотин должен погасить более 2 млрд рублей, но бизнесмен предложил реструктуризацию кредита.
Все обязательства структур, связанных с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, перед Альфа-Банком исполняются. Об этом Банки.ру заявил официальный представитель Хотина.
Представитель пресс-службы Альфа-Банка, комментируя решение суда, заявил, что обращению в суд предшествовали длительные переговоры. «К сожалению, план, предложенный господином Хотиным в качестве окончательного варианта, не решает ситуацию, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении», — сказал он. «Рассматривая судебную процедуру как вынужденную меру, мы открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения», — добавил представитель пресс-службы.
Представитель Хотина пока не ответил на запрос РБК.
В конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». Сразу же после отзыва лицензии у банка большая часть компаний-заемщиков перестала платить по долгам. В результате просрочка выросла за месяц в восемь раз, указывает РБК.
В Центробанк представлен новый план финансового оздоровления банка «Югра». Документ предусматривает возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 млрд рублей в течение пяти с половиной лет, сообщили в пресс-службе основного владельца «Югры» Алексея Хотина.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 2 935,57 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 419,64 млрд, кредитный портфель — 1 823,87 млрд, обязательства перед населением — 873,44 млрд.