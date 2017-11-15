Лондонский международный третейский суд (LCIA) удовлетворил гражданский иск российского банкира и экс-сенатора Глеба Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину. Суд признал именно действия Малина причиной банкротства Моего Банка (лишен лицензии 31 января 2014 года) и присудил Фетисову суммарную компенсацию в 29,9 млн долларов. Фетисов сочтен непричастным к краху этого финансового учреждения, пишет РБК со ссылкой на решение суда.



«Фетисов не совершал никаких действий, которые привели бы к неплатежеспособности Моего Банка или к отзыву его лицензии, и, следовательно, не способствовал краху банка и не повлиял на него», — постановил LCIA. По его решению Малин обязан выплатить Фетисову 29,9 млн долларов, в эту сумму входят понесенные Фетисовым убытки в 677,4 млн рублей и 12,2 млн долларов, проценты на эти суммы, юридические и арбитражные расходы.



Суд принял решение еще 11 мая этого года, в июне оно вступило в силу. Решение лондонского суда передано в Следственный комитет (СКР) и Генпрокуратуру, а также уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, рассказал изданию пресс-секретарь Фетисова Игорь Пылаев.

В ноябре 2013 года Фетисов продал Мой Банк 11 акционерам, и Малин (в 2000—2004 годах — глава Российского фонда федерального имущества — РФФИ) был одним из них, при этом он руководил переговорами с Фетисовым от имени всех покупателей, говорится в мотивировочной части решения суда. Договор купли-продажи ценных бумаг банка «регулируется и толкуется в соответствии с английским правом», поэтому все споры по нему необходимо было разрешать в Лондоне.



Покупатель был «обязан не совершать действий или бездействия, в результате которых может возникнуть угроза приостановления операций, отзыва лицензии, банкротства и ликвидации указанного банка», говорилось в пункте 5.4 договора. Малин по этому договору был обязан «обеспечить непрерывность работы» банка как минимум до 2020 года.

Однако он этого не сделал, что и привело к скорому отзыву лицензии и банкротству, следует из решения LCIA. «Установлено, что ответчик Малин нарушил пункт 5.4 договора», — говорится в нем. Именно Малин и другие покупатели продали банку акции компании-банкрота «Спайкер» (Spyker Cars), тогда как Фетисов к приобретению плохого актива никакого отношения не имел, утверждается в решении.

Верховный суд истребовал материалы дела против бывших главы и владельца Моего Банка Верховный суд РФ по представлению заместителя генерального прокурора истребовал материалы уголовного дела в отношении бывшего владельца Моего Банка Глеба Фетисова и экс-предправления Киры Андриановой, обвиняемых в хищении 1,96 млрд рублей у кредитной организации, сообщает РАПСИ со ссылкой на сайт суда.

Однако Следственный комитет России (СКР) считает Фетисова автором схемы, в результате реализации которой хороший актив холдинга Altimo был выкуплен у Моего Банка самим Фетисовым, а вместо него на балансе учреждения оказались купленные по завышенной цене обесценившиеся акции «Спайкера». Покупатели банка, в том числе Малин, утверждали, что невыгодную покупку навязал им Фетисов. С 2014 года он обвиняется в растрате 2 млрд рублей.