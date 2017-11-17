Центральный районный суд Волгограда вынес приговор организатору преступной группы, занимавшейся незаконным взысканием выплат со страховых компаний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе страховой компании «ВСК».
«В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что в декабре 2015 года собственник станции технического обслуживания автомобилей в Волгограде Бердников совместно с сообщником Усковым, оказывавшим юридические услуги, создали организованную преступную группу из восьми человек, которая занималась взысканием выплат со страховых компаний с целью финансового обогащения. С 2016 года возглавляемая Бердниковым и Усковым ОПГ на территории Волгоградской области путем обмана, в том числе инициируя и фальсифицируя ДТП, совершила 14 эпизодов мошенничества, а также четыре эпизода покушения на мошенничество в сфере страхования», — говорится в релизе.
Потерпевшими по уголовному делу были признаны «ВСК» (по двум эпизодам) и еще шесть страховых компаний.
САО «ВСК» – крупная универсальная компания, занявшая восьмое место по сборам среди крупнейших российских страховщиков в 2016 году. Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – автострахование (63,43%) и личное страхование, за исключением страхование жизни (16,62%). Компания является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО – по итогам 2016 года занимает 4-е место с долей рынка 8,6%. Региональная сеть страховщика насчитывает более 400 филиалов и отделений на всей территории страны. Головной офис расположен в Москве. Компания является главным участником Группы «ВСК», предоставляющей страховые услуги для 14 млн граждан и 125 тыс. предприятий и организаций.