Центральный районный суд Волгограда вынес приговор организатору преступной группы, занимавшейся незаконным взысканием выплат со страховых компаний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе страховой компании «ВСК».



«В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что в декабре 2015 года собственник станции технического обслуживания автомобилей в Волгограде Бердников совместно с сообщником Усковым, оказывавшим юридические услуги, создали организованную преступную группу из восьми человек, которая занималась взысканием выплат со страховых компаний с целью финансового обогащения. С 2016 года возглавляемая Бердниковым и Усковым ОПГ на территории Волгоградской области путем обмана, в том числе инициируя и фальсифицируя ДТП, совершила 14 эпизодов мошенничества, а также четыре эпизода покушения на мошенничество в сфере страхования», — говорится в релизе.

Потерпевшими по уголовному делу были признаны «ВСК» (по двум эпизодам) и еще шесть страховых компаний.