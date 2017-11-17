Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цена на нефть превысит 80 долларов за баррель к 2025 году и будет демонстрировать дальнейший рост — до 111 долларов за баррель к 2040 году, следует из годового обзора организации — World Energy Outlook 2017.

При этом, согласно ожиданиям МЭА, цена на нефть превысит 100 долларов за баррель в период между 2030 и 2035 годами.

МЭА указывает, что такой прогноз предполагается в так называемом New Policies Scenario — сценарии, предполагающем политику, нацеленную на сокращение использования ископаемых видов топлива в результате развития возобновляемой энергетики.

В базовом сценарии цена на нефть к 2025 году будет составлять 97 долларов за баррель, к 2040-му — 136 долларов за баррель.

Агентство также отмечает, что цена на газ на региональных рынках будет стремиться к общемировой стоимости, близкой к ценам на газовом рынке США.