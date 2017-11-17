В Красноярске возбуждены три уголовных дела по фактам мошенничества в сфере автострахования, сообщили в пресс-службе компании «АльфаСтрахование».



«Первый мошенник поставил на учет по поддельным документам несуществующее транспортное средство. Для этого он предоставил подложный автомобиль, принадлежащий другому лицу. Позже он застраховал его в «АльфаСтрахование» по каско, чтобы незаконно получить страховую выплату, за которой по доверенности обратился уже его представитель. Размер ущерба, причиненного страховой компании, составил 1,1 миллиона рублей. В следующей истории фигурирует второй мошенник, который застраховал авто своей матери в «АльфаСтрахование». Спустя некоторое время транспортное средство попало в ДТП. Страховщик выплатил 850 тысяч рублей, но выяснил, что фотография авто на предстраховом осмотре отличалась от фотографии автомобиля, попавшего в аварию. При этом номера на автомобилях были одни и те же. В действиях мошенника следствие обнаружило признаки мошенничества в сфере страхования и возбудило уголовное дело», — говорится в релизе.

Третье уголовное дело возбуждено против мошенника, который обратился в «АльфаСтрахование» со справкой об аварии при участии застрахованного автомобиля. В ней содержались ложные сведения о полученных повреждениях. На основании этого документа страховщик перечислил неустановленному лицу выплату в размере 898,2 тыс. рублей, отметили в пресс-службе.