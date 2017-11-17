76% трудовых мигрантов пользуются услугами российских финансовых организаций, опыт использования преимущественно связан с банковскими картами. Таковы данные опроса трудовых мигрантов, проведенного аналитическим центром НАФИ.



«Находясь в России как иностранцы, трудовые мигранты тем не менее вовлечены в финансовую сферу. Большинство мигрантов пользуются финансовыми услугами (76%), но при этом остаются одной из самых исключенных из потребления финансовых продуктов групп населения наравне с жителями сельской местности и пенсионерами (23% и 22% не пользующихся финансовыми продуктами соответственно). Банковские карты — самый распространенный финансовый продукт для трудовых мигрантов (63%). Более половины (54%) тех, кто не имеет банковских карт, говорят об отсутствии у них такой необходимости, включая отсутствие лишних денег (18%). Также 12% мигрантов отмечали, что не пользуются картами для расчета», — говорится в исследовании.

Трудовые мигранты также активно вовлечены в совершение денежных переводов через финорганизации: 14% в течение последнего года получали денежные средства, 55% — отправляли. Те, кто совершал денежные переводы, делали это через платежные системы (64%) или через кассы в отделениях банка, без открытия счета (14%).

По данным НАФИ, трудовые мигранты практически не пользуются сберегательными продуктами: вклады есть лишь у 8%, открыты они преимущественно в банках (97%). «Мигранты практически исключены из потребления кредитных продуктов, а опыт кредитования (личный или семьи) — очень ограничен: как правило, это получение потребительского кредита (9%), оформление кредитной банковской карты (7%), 8% брали в долг у знакомых и родственников. В настоящее время кредит есть у 10% опрошенных трудовых мигрантов, при этом представители этой группы часто обращаются за получением финансовых средств не только в банки (68%), но и в микрофинансовые организации (21%)», — говорят аналитики.

Для исследуемой группы характерен гендерный перекос (69% мужчин и 31% женщин); абсолютное большинство — трудоспособного возраста от 18 до 54 лет (94%), без высшего образования (90%), заключили в НАФИ.