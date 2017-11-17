Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%, притом что в октябре фонд ожидал, что этот показатель будет находиться на уровне 1,8%, говорится в заявлении по итогам работы миссии фонда в России.

«Циклическое восстановление в России набирает темп после двухлетней рецессии с ростом, который, как ожидается, достигнет приблизительно 2% в этом году», — отмечается в сообщении.

Там же уточняется, что этот рост «поддержан более высокими ценами на нефть и облегченными внутренними финансовыми условиями». «Тем не менее рост, вероятно, останется низким в среднесрочной перспективе из-за демографии, из-за узких мест, а также стабильного режима санкций», — прогнозирует фонд.

МВФ в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 год до 1,8% и 1,6% соответственно на фоне общего укрепления финансовой стабильности, быстрого замедления инфляции, роста промышленности и укрепления рубля. Между тем глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла в ноябре заявил, что в долгосрочном периоде фонд прогнозирует рост экономики страны по 1,5% в год, хотя и считает возможным достичь роста в 3% за семь — десять лет.