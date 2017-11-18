Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Москвы в местной и иностранной валютах на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу — «позитивный».

Кроме того, рейтинг приоритетного необеспеченного долга Москвы подтвержден на уровне «BBB-» также с «позитивным» прогнозом.

По мнению агентства, подтверждение рейтинга обеспечивает отчетный кредитный профиль Москвы, подкрепленный статусом ее капитала, высокими бюджетными показателями и низким риском в среднесрочной перспективе. «Об этом также свидетельствует «позитивный» прогноз по суверенным рейтингам», — говорится в сообщении Fitch.

В октябре агентство улучшило прогноз по рейтингу Москвы со «стабильного» до «позитивного».