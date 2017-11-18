Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) еще в 2004 году видело потенциальную угрозу в «Лаборатории Касперского», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные, представленные Пентагоном конгрессу.



«РУМО начало выпускать отчеты об угрозах от «Лаборатории Касперского» уже в 2004 году», — говорится в электронном письме РУМО, доступ к которому получило издание. Отмечается, что РУМО также поднимало вопрос о том, почему другие федеральные управления продолжают использовать программы компании.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ «Лаборатории Касперского», поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В «Лаборатории Касперского» в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.