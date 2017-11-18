В мае 2016 года заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин предпринял попытку устроить за ужином встречу президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, который тогда еще боролся за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.



Свидетельства об электронном письме, которое от имени Торшина поступило в команду Трампа, появились в ходе расследования связей команды президента с Россией в сенате США. Источники утверждают, что Торшин предлагал организовать ужин для Трампа и Путина.

Письмо в конце концов дошло до верхних этажей команды будущего президента, и с ним ознакомился зять Трампа Джаред Кушнер, который был одним из важных сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты США. Именно Кушнер, рассказали источники, решил, что от предложения следует отказаться.

Однако газета считает, что оно является важным свидетельством попыток России повлиять на кампанию Трампа, несмотря на то что встреча так и не состоялась.

«Последние свидетельства о господине Торшине, который является ведущей фигурой в партии Путина «Единая Россия», свидетельствует о прямом участии высокопоставленного российского чиновника в пропагандистской кампании Кремля», — пишет издание.

Письмо стало основанием для того, чтобы юридический комитет сената обвинил Кушнера в сокрытии важной переписки. Однако его адвокаты отвергли это обвинение, заявив, что сенат требовал предоставить все документы, касающиеся контактов Кушнера с представителями России, однако письмо не было адресовано Кушнеру. «Это не был контакт, звонок или встреча с участием Кушнера», — заявил представитель защиты и пояснил, что письмо прошло по длинной цепочке, прежде чем его увидел Кушнер.