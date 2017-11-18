Фонд поддержки авиакомпаний может быть создан в том числе и за счет страховых компаний. Об этом журналистам сообщил в субботу руководитель Росавиации Александр Нерадько.



«Вопрос о механизме страхования сейчас обсуждается. Пока решение не принято, но вопрос обсуждается, в том числе механизма с использованием средств компенсационных платежей, которые получает «Аэрофлот». Рассматривается использование средств так называемого резерва предупредительных мероприятий — это от страховых организаций, а также фонда, в который бы поступали средства, условно 10 рублей с пассажира. Российские компании в этом году перевезут 100 млн пассажиров, и если 10 рублей, то фонд будет 1 миллиард рублей, но эта тема непопулярна, увеличение стоимости еще хотя бы на 10 рублей», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по разработке мер поддержки авиакомпаний, одна из которых — создание системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов на вывоз пассажиров авиакомпаний, допустивших остановку операционной деятельности. Одним из вариантов такой системы может стать компенсационный фонд, формируемый в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика или денежных средств, получаемых «Аэрофлотом» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над российской территорией (роялти).

Как сообщалось ранее, предложения по созданию фонда должны быть представлены в правительство 22 ноября 2017 года. Ранее источник в совете директоров компании сообщил, что компания положительно отнеслась к идее создания такого фонда за счет роялти перевозчика. По его словам, этот шаг должен еще раз показать, что компания тратит роялти на социальные проекты. В пресс-службе компании от комментариев отказались. Также поручение не стали комментировать в S7, «России», «Победе» (входят в группу «Аэрофлот»). В UTair поддержали создание такого фонда за счет роялти «Аэрофлота», но не за счет средств пассажиров.