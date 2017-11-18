Стал известен победитель лотереи, которому достанется рекордный выигрыш в 506 млн рублей. Деньги получат пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова и ее дочь Екатерина Евдокимова.

Женщины не сразу поняли, что стали обладателями рекордного джекпота. Именно поэтому победители так долго не приходили, чтобы забрать сумму.



«Родители попросили проверить билет мою дочку, она посмотрела по Интернету. Но она не по номеру проверяла, а по невыпавшим шарам. И увидела в одном из билетов невыпавший шар № 48. Сказала, что там выигрыша нет. По другому билету был выигрыш 129 рублей. Второй билет отложили в сторону», — рассказала Екатерина Евдокимова.

Позже решили проверить еще раз и нашли ошибку: семье Власовых достался выигрыш в полмиллиарда рублей. Женщины удивляются, как за это время не выбросили счастливый билет.

Победители «Русского лото» рассказали журналистам, что живут скромно и привыкли довольствоваться малым. Наталья Власова уже вышла на пенсию, до этого много лет работала в страховой компании. Женщина живет в деревянном доме, который начинает разваливаться. Дочь — магистр биологических наук, работает секретарем в суде за 11 тыс. рублей.

Мать и дочь уже решили, как распорядятся выигранной суммой. Они рассказали, что постараются помочь родственникам, а часть денег отдадут на благотворительность.