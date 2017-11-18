Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой Налогового кодекса». Документом налогоплательщику предоставляется право на возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов во внесудебном порядке.
В этих целях федеральным законом срок подачи налогоплательщиком в налоговый орган заявления о возврате суммы излишне взысканного налога увеличивается до трех лет.
Закон был принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.