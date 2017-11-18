Президент России Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ об административных правонарушениях».



Законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям.

При этом уточняется перечень информации, подлежащей представлению уполномоченным банкам резидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Документом также уточняются положения Кодекса России об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за осуществление незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации денежных средств, путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц.

Кроме того, вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Федеральный закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.