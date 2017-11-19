Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе выиграл в лотерее «Гослото «7 из 49» 32 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе компании — распространителя государственных лотерей «Столото».



«Один участник из Сургута угадал шесть чисел из семи. Выигрыш победителя — рекордные для лотереи 32,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что данная сумма является рекордом для этой лотереи.

Прежде в одном из тиражей житель Подмосковья выиграл 12,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что организаторы лотереи «Русское лото» смогли найти жительницу Воронежской области, которая 5 ноября выиграла 506 млн рублей. Данный выигрыш стал самым крупным за всю историю России.