В случае краха правительства Терезы Мэй и провала официальных переговоров по Brexit Великобритания может выйти из Евросоюза по наихудшему («хаотическому») сценарию. На этот случай Европейский союз готовит план действий. Об этом сообщает британское издание Sunday Times.



Cозданная в ЕС специальная комиссия под руководством Паскаля Леардини прорабатывает варианты действий в случае провала переговоров. Она должна предложить наилучшую стратегию на случай «катастрофы». Причем, как отмечает издание, группа Леардини не контактирует с главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье и его командой, чтобы не нарушить «позитивную повестку работы по достижению сделки».

«Задача Барнье заключается в том, чтобы работать над заключением сделки, так что это нормально, что команда, прорабатывающая наихудший сценарий, работает отдельно», — заявил изданию один из сотрудников комиссии. По его словам, комиссия Леардини создана для того, чтобы «срочно повысить осведомленность «еврочиновников» по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса».

Разрабатываемые планы «на худший случай» были конфиденциальными, однако несколько дней назад группа провела брифинг для еврочиновников, ознакомив их с основными положениями разработанной стратегии. При этом группа Леардини не рассматривала сценарий, при котором Великобритания сохраняла бы членство в Евросоюзе. Брюссель, в частности, планирует отключить Британию от общеевропейских баз данных по вопросам безопасности и постепенно выплатить Лондону 3,5 млрд евро, которые, по оценке ЕС, внесло королевство в Европейский инвестиционный банк при вступлении в союз. По оценкам Великобритании, ее доля в банке составит около 10,2 млрд евро.