Арестованный в Греции россиянин Александр Винник содержится в тюрьме в Афинах в ужасающих условиях, начальник тюрьмы отказывается переводить его, несмотря на неоднократные обращения консульства, сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусавто. Он 17 ноября посетил Винника в тюрьме строгого режима Коридаллос.

«Наш подзащитный, к сожалению, содержится до сих пор в густонаселенной камере. Ему даже не выдали матраца — он спит на голых железках. У него нет ничего из предметов личной гигиены. В связи с тем, что нет родственников, не принимают передачи — адвокаты ничего не могут ему передать. Это значит, что против него включили, что называется, «красный режим» — все теперь только «по закону», несмотря на то что в тюрьмах в Греции есть всякие послабления», — сказал адвокат.

Сотрудники российского консульства неоднократно обращались с просьбой перевести Винника, сообщил Мусатов. «Руководитель тюрьмы отказывается его куда-либо переводить, мотивируя это перегруженностью тюрьмы, что, конечно же, неправда — всегда можно найти возможность», — сказал адвокат.

По его словам, в понедельник защита будет обращаться к министру юстиции с просьбой участвовать в этом деле.

«Подобные условия содержания являются опасными для жизни и здоровья нашего клиента. Поскольку в обвинении США фигурирует очень крупная сумма (от 4 млрд до 9 млрд долларов. — Прим. ред.), а он содержится с обычными уголовниками с присущим им мыслительным аппаратом, у него могут быть проблемы, хотя сейчас их нет. Александр стойко, не зная языка, держится. Со стороны сокамерников провокаций нет», — сказал Мусатов.

По его словам, условия в камере вопиющие — туалет совмещен с душем, царит полнейшая антисанитария, «дикие запахи», отсутствие питания, отсутствие посуды.

«Передачи от нас отказываются принимать — Греция «обратилась к закону», по которому что-либо передать могут лишь родственники», — сказал адвокат.