Официальный Лондон внесет свои предложения в отношении размера суммы выплат Брюсселю за неисполнение Великобританией своих обязательств перед Евросоюзом из-за Brexit к ближайшему саммиту ЕС, который начнется 14 декабря. Об этом в воскресенье министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил в интервью ВВС.

«Мы внесем наши предложения Евросоюзу ко времени проведения саммита. Я в этом уверен», — сообщил канцлер казначейства. При этом Хаммонд ничего не сказал о том, будут ли британские власти эти предложения обнародовать.

Глава Минфина также высказался в пользу большей определенности в вопросе о сроках переходного периода. Он должен быть введен в действие после формального выхода Соединенного Королевства из ЕС в ночь с 29 на 30 марта 2019 года, чтобы смягчить для делового сообщества эффект от последствий Brexit. «Нам необходимо, чтобы переходный, имплементационный период был определен как можно скорее, — подчеркнул Хаммонд. — Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос согласовали в течение нескольких ближайших месяцев».

«Уже потом мы можем работать над его деталями, но скорейшая выработка главного соглашения будет отвечать интересам и Великобритании, и Европейского союза», — добавил он.

Начавшиеся в июне переговоры между Великобританией и ЕС об условиях Brexit сейчас находятся в состоянии, близком к тупику, из-за совершенно разного подхода сторон к решению финансового вопроса. Брюссель считает его первоочередным, а Лондон намерен обсуждать его по существу только в контексте будущих торговых связей Альбиона с континентальной Европой. В создавшейся ситуации британская пресса все чаще рассматривает перспективу осуществления Brexit вообще без какого-либо соглашения с властями ЕС, определяющего условия выхода Соединенного Королевства из сообщества.