Житель Санкт-Петербурга потребовал от сотрудников отделения Сбербанка изготовить и выдать ему пластиковую карту до понедельника, 20 ноября. В противном случае мужчина угрожал взорвать отделение, сообщает «Фонтанка».



Инцидент произошел 18 ноября в отделении Сбербанка на улице Маяковского. Мужчина позвонил в банк, назвал свои паспортные данные и после короткого разговора перешел к угрозам. Клиент пообещал прийти 20 ноября не с пустыми руками и, если ему не выдадут пластиковую карту, взорвать отделение. Сотрудница кредитной организации, беседовавшая с клиентом, сообщила о полученной угрозе в полицию.

Мужчину пригласили в полицию на профилактическую беседу, там с него взяли объяснительную и обещание больше не хулиганить.

Отделение Сбербанка полицейские на всякий случай осмотрели.