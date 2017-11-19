Министерство финансов США рассчитывает на то, что проект закона о налоговой реформе будет согласован в обеих палатах конгресса и будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу до завершения текущего года. Об этом в воскресенье министр финансов страны Стивен Мнучин заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся добиться того, чтобы президент подписал его в этом году. Народ испытывает доверие к плану президента, направленному на развитие экономики. Это видит каждый», — отметил Мнучин.

Он также выразил несогласие с постановкой вопроса о том, что план налоговой реформы в США играет на руку только состоятельным американцам. «Я не согласен с этим. Речь идет о повышении конкурентоспособности американской бизнес-системы, создании дополнительных рабочих мест и существенном облегчении налогового бремени для среднего класса населения», — заверил министр финансов.

Палата представителей США в четверг приняла законопроект о самых значительных за последние 30 лет изменениях налогового кодекса. Согласно плану республиканцев, предлагается отказаться от существующей в настоящее время семиуровневой подоходной налоговой шкалы. Вместо нее будут введены три ступени — 12% для семей с доходом до 90 тыс. долларов в год, 25% при годовом доходе до 260 тыс. и 35%, если сумма дохода достигает 1 млн.

Предусмотрена и дополнительная ступень в 39,6% для семей с очень высоким доходом — более 1 млн долларов, а также нулевая ставка для тех, кто получает менее 24 тыс. долларов в год. Налог на прибыль для бизнеса и предприятий будет снижен с 35% до 20%.

Сами республиканцы планируют поставить законопроект на голосование уже на следующей неделе — это уже подтвердил утверждающий повестку заседаний нижней палаты лидер республиканцев Кевин Маккарти (штат Калифорния). Для того чтобы законопроект мог быть направлен в Белый дом, сенат и палата представителей должны принять единый документ. Если версии палат различаются, формируется комиссия для их согласования, этот процесс может занимать несколько месяцев.