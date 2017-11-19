Министр финансов США Стивен Мнучин признал неудачной свою подпись на новых однодолларовых купюрах, которые поступят в обращение в декабре. Об этом он сказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.



«Моя подпись останется на однодолларовых купюрах навсегда. Раз это так, то я подумал, что мне следовало подписываться лучше», — заметил глава ведомства.

Бюро гравировки и печати США изготовило партию однодолларовых банкнот, на которой впервые стоит подпись Стива Мнучина, 77-го министра финансов США, занявшего свой пост в феврале. Он лично проинспектировал выпуск новых банкнот.

Обычно подпись главы Минфина на банкнотах выполняется красивым курсивом, в то время как автограф Стивена Мнучина написан почти печатными буквами. Первым на эту особенность обратил внимание член законодательной ассамблеи (парламента) штата Нью-Йорк Джефф Дайновитц. «Кажется, Стивену Мнучину надо научиться писать курсивом», — написал демократ в своем Twitter.

По его мнению, граждане могут принять новые банкноты за фальшивки. «Мне кажется диким, что министр финансов пишет свои имя и фамилию печатными буквами, хотя должен расписываться. Не хотелось бы затевать споры, но могут ли являться эти купюры подлинными, если технически он их не подписывал», — пояснил Дайновитц в интервью газете Daily News.

Подпись министра финансов США впервые появилась на долларовых банкнотах в 1914 году. По традиции все вступающие в должность главы Минфина США сдают десять образцов своей подписи, из которых граверы отбирают наиболее удачный вариант и включают его в клише, с него осуществляется печать долларовых банкнот. Ранее на банкнотах стояла подпись Джейкоба Лью, министра финансов в администрации Барака Обамы.

