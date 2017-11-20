Goldman Sachs верит в устойчивый рост американской экономики и ожидает четырех повышений ставки в следующем году.

Экономика США подходит к новому 2018 году, показав хороший импульс, что в итоге, по мнению экспертов банка, может стимулировать рост зарплат и инфляции. Все это дает возможность полагать, что в следующем году Федеральная резервная система (ФРС) будет более активно проводить политику ужесточения денежно-кредитной политики.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус и его команда понизили прогноз по уровню безработицы на конец следующего года до 3,7%, а концу 2019-го и вовсе до 3,5%. К слову, это минимальное значение с конца 1960-х годов.

Напомним, по последним данным за октябрь, безработица в США составила 4,1%. Стоит отметить, что прогноз Goldman Sachs выглядит излишне оптимистичным. Многие макроэкономические данные из США только на первый взгляд кажутся позитивными, в реальности это не совсем так. Взять хотя бы отчет по рынку труда за октябрь. Число созданных рабочих мест составило всего 261 тыс., из которых 89 тыс. — официанты и бармены.

Кроме того, практически не растет почасовая заработная плата. В годовом выражении — всего 2,4% — хуже прогнозов, а в месячном выражении и вовсе без изменений. Эти показатели — ключевые с точки зрения перспектив экономики, и ничего хорошего они не сообщают, при этом мы еще не говорим о количестве выбывших из числа рабочей силы. Впрочем, Goldman Sachs редко выдает точные прогнозы в публичное пространство, скорее эти сообщения — попытка вселить в участников рынка позитив и уверенность.