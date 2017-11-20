Цены на бензин в 2018 году в России могут превысить отметку в 50 рублей. Такого мнения придерживаются эксперты рынка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ожидается, что стоимость бензина АИ-95 составит 53,35 рубля за литр. Цена АИ-92 закрепится на отметке 51,85 рубля за литр, прогнозируют эксперты.

Что касается дизельного топлива, то его предполагаемая цена составит 53,15 рубля за литр.