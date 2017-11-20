Нежелание «ФК Открытие» расплачиваться с инвесторами по субординированным долгам может задеть держателей его обычных облигаций. Для выпуска еврооблигаций на 500 млн долларов наступили условия, которые позволяют объявить кросс-дефолт, пишут «Ведомости».
В условиях к выпуску прописано, что неисполнение банком обязательств на сумму свыше 20 млн долларов по любым другим инструментам позволяет объявить кросс-дефолт. Такой объем невыполненных обязательств у «ФК Открытие» уже накопился. В октябре банк не заплатил купон по выпуску субордов на 500 млн долларов с погашением в 2019 году, следует из сообщения на Ирландской фондовой бирже. Сумма невыплаченного купона по субордам — 25 млн долларов, следует из данных Rusbonds.
Центробанк (занимается санацией «ФК Открытие») считает, что не платит купоны правомерно: российский закон предполагает прекращение выплат и списание субордов при снижении достаточности базового капитала ниже определенных порогов, указано в сообщении на бирже. К 1 октября капитал банка стал отрицательным, а нормативы обнулились.
Держатели суборда с позицией «ФК Открытие» не согласны: они приобретали бумаги еще до принятых в 2014 году поправок, позволяющих списывать старые долги в случае санации, и намерены отстаивать свою позицию в лондонском арбитраже.
«ФК Открытие» считает, что невыплата купона по суборду и его последующее списание законны, а значит, он вряд ли сочтет эти события дефолтом и, соответственно, объявлять кросс-дефолт по старшему долгу не будет, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Но объявить дефолт по евробондам на основании кросс-дефолта может и трасти — самостоятельно или по инструкции не менее чем 25% держателей бумаг, указывает он. В случае дефолта держатели могут потребовать досрочно погасить облигации. Причин так поступить у инвесторов немного: «ФК Открытие» не отказывается исполнять обязательства по обычным выпускам, отмечает он.
Впрочем, еврооблигации подчинены иностранному праву, решение будет выносить лондонский арбитраж, а значит, суд может не признать отсутствие кросс-дефолта, указывают эксперты.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2 175,07 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -188,87 млрд, кредитный портфель — 786,32 млрд, обязательства перед населением — 389,01 млрд.