Нежелание «ФК Открытие» расплачиваться с инвесторами по субординированным долгам может задеть держателей его обычных облигаций. Для выпуска еврооблигаций на 500 млн долларов наступили условия, которые позволяют объявить кросс-дефолт, пишут «Ведомости».

В условиях к выпуску прописано, что неисполнение банком обязательств на сумму свыше 20 млн долларов по любым другим инструментам позволяет объявить кросс-дефолт. Такой объем невыполненных обязательств у «ФК Открытие» уже накопился. В октябре банк не заплатил купон по выпуску субордов на 500 млн долларов с погашением в 2019 году, следует из сообщения на Ирландской фондовой бирже. Сумма невыплаченного купона по субордам — 25 млн долларов, следует из данных Rusbonds.

Центробанк (занимается санацией «ФК Открытие») считает, что не платит купоны правомерно: российский закон предполагает прекращение выплат и списание субордов при снижении достаточности базового капитала ниже определенных порогов, указано в сообщении на бирже. К 1 октября капитал банка стал отрицательным, а нормативы обнулились.

Держатели суборда с позицией «ФК Открытие» не согласны: они приобретали бумаги еще до принятых в 2014 году поправок, позволяющих списывать старые долги в случае санации, и намерены отстаивать свою позицию в лондонском арбитраже.

«ФК Открытие» считает, что невыплата купона по суборду и его последующее списание законны, а значит, он вряд ли сочтет эти события дефолтом и, соответственно, объявлять кросс-дефолт по старшему долгу не будет, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Но объявить дефолт по евробондам на основании кросс-дефолта может и трасти — самостоятельно или по инструкции не менее чем 25% держателей бумаг, указывает он. В случае дефолта держатели могут потребовать досрочно погасить облигации. Причин так поступить у инвесторов немного: «ФК Открытие» не отказывается исполнять обязательства по обычным выпускам, отмечает он.

Впрочем, еврооблигации подчинены иностранному праву, решение будет выносить лондонский арбитраж, а значит, суд может не признать отсутствие кросс-дефолта, указывают эксперты.