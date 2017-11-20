RAEX («Эксперт РА») подтвердило Челиндбанку рейтинг кредитоспособности «ruАА-». Прогноз по рейтингу — «стабильный», сообщает агентство.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, отнесены высокий запас капитала и значительный запас ликвидности. Кроме того, аналитики отмечают отсутствие зависимости ресурсной базы банка от крупных кредиторов в сочетании с возможностью привлечения дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг из Ломбардного списка ЦБ РФ.
Позитивно на рейтинг влияет консервативная политика кредитования, позволившая сохранять высокие показатели рентабельности бизнеса на протяжении 2011—2016 годов за счет отсутствия значимых для капитала дефолтов. При этом поддержку рейтингу оказывает низкая концентрация активов на крупных заемщиках на фоне высокой отраслевой диверсификации и залоговой обеспеченности кредитного портфеля.
Агентство также позитивно оценивает активное использование банком дифференцированных коэффициентов резервирования по ссудам в рамках категорий их качества.
Сдерживают уровень рейтинга повышенная зависимость от средств ФЛ и ИП, а также недостаточная географическая диверсификация бизнеса. Ограничением рейтинга также выступает невозможность высоко оценить репутацию аудитора отчетности в соответствии с РСБУ.
Кроме того, агентство отмечает деконцентрированную структуру собственности банка, однако влияние на рейтинг смягчает тот факт, что с 1992 года существенных изменений в составе акционеров не происходило.
ПАО «Челиндбанк» — один из крупнейших финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Сосредоточен преимущественно на розничном бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской области. Основным источником фондирования выступают привлеченные во вклады средства физических лиц.
В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (в общей сложности 11,86%), член совета директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (совокупно 11,44%), супруги Владимир и Людмила Андрющенко (11,27%), член совета директоров Любовь Литвиненко с супругом Геннадием (совокупно 11,26%), член совета директоров Вера Клепикова и ее сын Михаил (совокупно 11,09%), Луиза Байль (10,95%), член совета директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85% на двоих). Поданная Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59% акций, Игорь Кокорев — долей в 2,79%. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24% акций общества, супруги Андрей и Светлана Борисовы совокупно владеют 0,04%. На долю акционеров-миноритариев приходится еще 11,62% кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 47,66 млрд рублей (103-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,09 млрд, кредитный портфель — 25,76 млрд, обязательства перед населением — 27,50 млрд.