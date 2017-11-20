RAEX («Эксперт РА») подтвердило Челиндбанку рейтинг кредитоспособности «ruАА-». Прогноз по рейтингу — «стабильный», сообщает агентство.



К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, отнесены высокий запас капитала и значительный запас ликвидности. Кроме того, аналитики отмечают отсутствие зависимости ресурсной базы банка от крупных кредиторов в сочетании с возможностью привлечения дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг из Ломбардного списка ЦБ РФ.

Позитивно на рейтинг влияет консервативная политика кредитования, позволившая сохранять высокие показатели рентабельности бизнеса на протяжении 2011—2016 годов за счет отсутствия значимых для капитала дефолтов. При этом поддержку рейтингу оказывает низкая концентрация активов на крупных заемщиках на фоне высокой отраслевой диверсификации и залоговой обеспеченности кредитного портфеля.

Агентство также позитивно оценивает активное использование банком дифференцированных коэффициентов резервирования по ссудам в рамках категорий их качества.

Сдерживают уровень рейтинга повышенная зависимость от средств ФЛ и ИП, а также недостаточная географическая диверсификация бизнеса. Ограничением рейтинга также выступает невозможность высоко оценить репутацию аудитора отчетности в соответствии с РСБУ.

Кроме того, агентство отмечает деконцентрированную структуру собственности банка, однако влияние на рейтинг смягчает тот факт, что с 1992 года существенных изменений в составе акционеров не происходило.