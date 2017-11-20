Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:08 мск увеличился на 0,03% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 132,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент вырос на 0,15% и находился на отметке 1 134,18 пункта.

«Мы прогнозируем, что торги на российских фондовых площадках в понедельник, 20 ноября, будут проходить в спокойном режиме. В отсутствие сигналов индексы ММВБ и РТС, вероятнее всего, будут консолидироваться вблизи достигнутых отметок 2 130 пунктов и 1 130 пунктов соответственно. Курс доллара США, который в пятницу сполз к 59 рублям, возможно, сегодня попытается удержаться около указанного уровня», — отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.