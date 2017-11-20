Бинбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность «Максимального процента» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 730 дней) составит 7,05—8% (ранее — 7,25—8,2%), а «Мультивалютного» (эквивалент 30 тыс. рублей совокупно для трех счетов, пересчитанный по курсу ЦБ РФ, действующему на день открытия вклада на 181, 367 и 730 дней) — 6,35—7,35% годовых (прежде — 6,55—7,55%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Великолепная семерка» от 10 тыс. на 367 дней открывается под 6,8% (вместо 7%), а от 3 млн рублей на 181 день — под 7,3% годовых (вместо 7,5%). Проценты ежедневно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 730 дней) оформляется под 5,9—7,4% годовых (прежде — под 6,1—7,85%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады, кроме «Максимального процента», можно пополнять.