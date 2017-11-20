Бинбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность «Максимального процента» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 730 дней) составит 7,05—8% (ранее — 7,25—8,2%), а «Мультивалютного» (эквивалент 30 тыс. рублей совокупно для трех счетов, пересчитанный по курсу ЦБ РФ, действующему на день открытия вклада на 181, 367 и 730 дней) — 6,35—7,35% годовых (прежде — 6,55—7,55%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Великолепная семерка» от 10 тыс. на 367 дней открывается под 6,8% (вместо 7%), а от 3 млн рублей на 181 день — под 7,3% годовых (вместо 7,5%). Проценты ежедневно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Ежемесячный доход» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 730 дней) оформляется под 5,9—7,4% годовых (прежде — под 6,1—7,85%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады, кроме «Максимального процента», можно пополнять.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 160,43 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,85 млрд, кредитный портфель — 125,76 млрд, обязательства перед населением — 478,62 млрд.