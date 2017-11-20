Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,25 рубля, курс евро уменьшился на 10 копеек, до 69,56 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Курс европейской валюты снижается на фоне новостей из Германии, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Канцлеру Германии Ангеле Меркель не удалось создать коалицию, и теперь стране грозят новые выборы в ближайшие недели, уточняет он.

«Это плохая новость для евро, так как растут шансы, что Меркель может потерять свое кресло канцлера, в котором она пребывала последние 12 лет. Рынки позитивно воспринимали ее технократический подход к экономике, поэтому угроза смены лидера негативно воспринимается рынками», — комментирует эксперт.

Он напоминает, что российская валюта завершила прошлую неделю на сильной ноте, продемонстрировав уверенный рост от важных уровней. Драйвером роста курса рубля выступила подорожавшая нефть, указывает аналитик.

Рост котировок нефти в конце прошлой недели был позитивным фактором, однако стоит обратить внимание на все возрастающий спрос на безопасные валюты, отмечает Купцикевич. Он также обращает внимание на вторую неделю роста числа буровых в США.

«Прирост является сигналом, что текущие и фьючерсные котировки нефти на рынке делают привлекательным наращивание добычи в ближайшие месяцы, притом что самые свежие данные говорят о рекордных ее уровнях», — поясняет эксперт.

По его словам, такие новости способны оказать давление на нефтяные котировки и сдержать укрепление рубля в предстоящие недели.

Итоги торгов в понедельник определят курс рубля до начала зимы, продолжает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Если закрытие дня по доллару будет ниже 59 рублей, то про ослабление рубля можно забыть до завершения налогового периода. Если курс доллара восстановится до 59,6 рубля, то нужно посмотреть, на каких объемах цена подойдет к этому уровню», — уточняет эксперт.



Он не дает прогнозов по рублевым парам, а предлагает посмотреть, где закроются курсы валют в понедельник. Это и определит направление движения российской валюты до декабря, поясняет аналитик.