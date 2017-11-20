Сервис Android Pay стал доступен для держателей карт Visa, выпущенных РосЕвроБанком. Теперь клиенты «могут воспользоваться еще одним легким и удобным платежным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств», отмечается в сообщении кредитной организации.

Android Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет безопасно оплачивать покупки картой в любых терминалах, где есть возможность оплатить покупку по бесконтактной технологии, а также в приложениях с поддержкой Android Pay. Одним из преимуществ Android Pay является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю оборудования, подчеркивается в релизе.

Все трансакции защищены — вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции Android «Найти устройство».



«Мы запустили Android Pay для платежной системы Visa, и теперь наши клиенты, владельцы устройств на операционной системе Android, смогут совершать покупки в одно касание. Чтобы начать оплачивать покупки с мобильных устройств, необходимо установить приложение Android Pay из Google Play, зарегистрироваться в нем и добавить платежную карту. Для оплаты покупок на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу», — рассказал управляющий директор по работе с розничным бизнесом РосЕвроБанка Артем Гребнев.