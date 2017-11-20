Сервис Android Pay стал доступен для держателей карт Visa, выпущенных РосЕвроБанком. Теперь клиенты «могут воспользоваться еще одним легким и удобным платежным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств», отмечается в сообщении кредитной организации.
Android Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет безопасно оплачивать покупки картой в любых терминалах, где есть возможность оплатить покупку по бесконтактной технологии, а также в приложениях с поддержкой Android Pay. Одним из преимуществ Android Pay является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю оборудования, подчеркивается в релизе.
Все трансакции защищены — вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции Android «Найти устройство».
«Мы запустили Android Pay для платежной системы Visa, и теперь наши клиенты, владельцы устройств на операционной системе Android, смогут совершать покупки в одно касание. Чтобы начать оплачивать покупки с мобильных устройств, необходимо установить приложение Android Pay из Google Play, зарегистрироваться в нем и добавить платежную карту. Для оплаты покупок на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу», — рассказал управляющий директор по работе с розничным бизнесом РосЕвроБанка Артем Гребнев.
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 183,54 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,60 млрд, кредитный портфель — 96,85 млрд, обязательства перед населением — 39,44 млрд.