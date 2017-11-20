Сбербанк запустил автоматизированный сервис оплаты налогов для индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Теперь индивидуальным предпринимателям, которые используют упрощенную систему налогообложения, можно будет уделять меньше времени на ведение бухгалтерии. Все налоги и взносы будут рассчитываться автоматически — пользователю останется только подтвердить платеж, получить готовую декларацию и отправить ее через интерфейс нового сервиса, не посещая офис налоговой службы», — говорится в релизе.
«Бухгалтерия для ИП» формирует книгу учета доходов и расходов и напоминает о приближающихся налоговых событиях, добавили в банке.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.