Сбербанк запустил автоматизированный сервис оплаты налогов для индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Теперь индивидуальным предпринимателям, которые используют упрощенную систему налогообложения, можно будет уделять меньше времени на ведение бухгалтерии. Все налоги и взносы будут рассчитываться автоматически — пользователю останется только подтвердить платеж, получить готовую декларацию и отправить ее через интерфейс нового сервиса, не посещая офис налоговой службы», — говорится в релизе.

«Бухгалтерия для ИП» формирует книгу учета доходов и расходов и напоминает о приближающихся налоговых событиях, добавили в банке.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.