Глобальный фон для восстановительного экономического роста стран — участниц ЕАБР в текущем году улучшился, чему во многом способствовали рост мировых цен на нефть и улучшение динамики роста мировой экономики в целом, говорится в макроэкономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста ЕАБР.



«На фоне улучшения региональных тенденций в области экономического роста и взаимной торговли пересмотрены прогнозы по экономическому росту стран — участниц ЕАБР по итогам 2017 года. Для Российской Федерации существенное ускорение роста ВВП со второго квартала текущего года, а также улучшение внешнего и внутреннего макроэкономического фона выразились в пересмотре прогноза роста ВВП по итогам 2017 года с 1,4% до 1,7%. При этом сохранение и дальнейшее улучшение внешних условий для российской экономики смещают баланс рисков в сторону более высоких темпов роста», — говорится в релизе.

Прогнозы роста ВВП были также повышены по итогам 2017 года для Белоруссии (с 1,4% до 1,8%), Киргизии (с 3,7% до 4%), Таджикистана (с 6,2% до 7,2%) и Казахстана (с 3,4% до 3,7%).

По мнению аналитиков ЕАБР, в более долгосрочной перспективе главной проблемой мировой экономики является сохранение дисбалансов, которые способствовали кризисным явлениям последних десяти лет. «Прежде всего речь идет о сохранении неравенства в уровне доходов как внутри стран, так и между развитыми и развивающимися странами. Причем такого рода неравенство усиливается слабостью экономической интеграции — когда нуждающиеся в интеграции регионы меньше всего вовлечены в процессы глобализации мировой торговли», — заключили в ЕАБР.