Металлинвестбанк ввел сезонный вклад «Доходный год».



Срок депозита составляет 367 дней и разделен на три периода начисления процентов — от 7% до 8,3%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,33%. Минимальная сумма депозита —100 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 января 2018 года.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Предусмотрена автоматическая пролонгация на новый срок по действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.