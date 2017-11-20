Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. В частности, в III квартале чистая маржа выросла на 41% в годовом выражении — до 12,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 67%, до 6,6 млрд, чистая прибыль — на 75%, до 5 млрд рублей.

Рентабельность капитала увеличилась до 53,7% с 43,4% в III квартале 2016 года. Чистая процентная маржа составила 25,1% против 25,5% годом ранее.

По итогам девяти месяцев чистая маржа выросла на 37% в годовом выражении — до 33,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 70%, до 16,5 млрд, чистая прибыль — на 73%, до 12,6 млрд рублей.

Рентабельность капитала повысилась до 48,8% с 39% за девять месяцев 2016-го. Чистая процентная маржа составила 25,6% против 25,7% год назад.

Совокупные активы выросли на 35% по сравнению с началом текущего года и достигли 236 млрд рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 27% до 153,4 млрд. Объем кредитов за вычетом резервов вырос на 30% и составил 134,1 млрд рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 9,4% с 10,2% на конец прошлого года.

За девять месяцев 2017 года привлечено более 1,3 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт. По состоянию на 1 октября 2017 года Тинькофф Банк является вторым по объему портфеля игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,6%, указано в релизе группы.

Объем средств на счетах клиентов вырос за три квартала на 25% — до 155,7 млрд рублей.

Объем собственных средств группы увеличился на 33% и составил 39,1 млрд рублей. Включение бессрочных облигаций группы в состав дополнительного капитала первого уровня способствовало увеличению нормативных коэффициентов достаточности капитала. По состоянию на 1 октября 2017 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 Центробанка РФ вырос до 16%, по нормативу Н1.2 — до 14,4%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для группы уровне 9,8%. По прогнозам группы, за оставшееся время до конца года показатель достаточности общего капитала группы по нормативу Н1 увеличится за счет нераспределенной прибыли, говорится в релизе TCS.

«Диверсификация бизнеса по-прежнему приносит отличные результаты: растет доля некредитных направлений бизнеса в показателях как выручки, так и прибыли, — отметил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. — По состоянию на сегодняшний день на некредитные направления бизнеса приходится уже более 22% нашей выручки. «Тинькофф Бизнес» вышел на уровень безубыточности в июне 2017 года, удвоив клиентскую базу с начала года. Планируется, что к концу года количество открытых счетов достигнет 250 тысяч. Мы ожидаем, что к концу 2017 года «Тинькофф Ипотека» превысит план по выданным ипотечным кредитам в размере 7 миллиардов рублей. В настоящее время мы сотрудничаем с десятью банками-партнерами и ожидаем выхода данного направления на безубыточность к концу 2017 года. Мы продолжаем развивать сервис «Тинькофф Инвестиции»: на данный момент через него было открыто почти 65 тысяч брокерских счетов».



«В то же время основной бизнес группы — выпуск кредитных карт также демонстрирует активный рост, — констатировал Хьюз. — В третьем квартале было активировано свыше 550 тысяч новых кредитных карт, что способствовало росту кредитного портфеля за вычетом резервов с начала года на 30%. Качество кредитного портфеля высокое, профиль риска недавно привлеченных клиентов стабилен, а стоимость риска второй квартал подряд остается на низком уровне — 6%. Стоимость фондирования составила 7,7% после размещения в июне бессрочных еврооблигаций, включенных в капитал первого уровня, на сумму 300 миллионов долларов США».