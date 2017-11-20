Байкалкредобанк снизил ставки по кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса.
По программе «Универсальный» минимальная ставка снижена до 13,5—15% годовых, ранее ставки были 14,5—16% годовых. Денежные средства по этой программе могут быть получены в сумме до 50 млн рублей на срок от одного до трех лет. Полученные средства могут быт направлены на финансирование текущей деятельности, инвестиции в бизнес и проектное финансирование.
По кредиту «Товарный» минимальная ставка снижена на 1,5 процентного пункта, до 13% годовых. Финансирование по этой программе может быть получено в сумме до 50 млн рублей на срок до одного года и должно быть направлено на пополнение оборотных средств и иные цели.
«По обеим программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий. В качестве обеспечения могут выступать недвижимость, оборудование, товары в обороте, транспортные средства, требуется обязательное страхование залога», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
ПАО «КБ «Байкалкредобанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Иркутск), ориентированный на корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции на рынке межбанковского кредитования, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физлиц и собственный капитал.
На текущий момент основные бенефициары банка — Елена Виноградова (72,69%), Александра Виноградова (21,16%), Алексей Карпеченков (2,42%), Наталья Троянская, Константин Леонов, Сергей Шашурин (по 1,21%) и миноритарии (0,10%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1,10 млрд рублей (479-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 0,65 млрд, обязательства перед населением — 0,58 млрд.