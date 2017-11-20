Байкалкредобанк снизил ставки по кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса.



По программе «Универсальный» минимальная ставка снижена до 13,5—15% годовых, ранее ставки были 14,5—16% годовых. Денежные средства по этой программе могут быть получены в сумме до 50 млн рублей на срок от одного до трех лет. Полученные средства могут быт направлены на финансирование текущей деятельности, инвестиции в бизнес и проектное финансирование.

По кредиту «Товарный» минимальная ставка снижена на 1,5 процентного пункта, до 13% годовых. Финансирование по этой программе может быть получено в сумме до 50 млн рублей на срок до одного года и должно быть направлено на пополнение оборотных средств и иные цели.

«По обеим программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий. В качестве обеспечения могут выступать недвижимость, оборудование, товары в обороте, транспортные средства, требуется обязательное страхование залога», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.