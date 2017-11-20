В середине октября в СМИ бурно обсуждались два события. Первое — сообщение о запрете на снятие наличных с «анонимных» карт и электронных кошельков (изменения будут внесены в федеральный закон о национальной платежной системе). Второе — о запрете на списание комиссии по «спящим» счетам.