Наблюдательный совет Россельхозбанка решил увеличить уставный капитал финучреждения на 20 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.
«Одобрить увеличение уставного капитала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» до 384 848 000 000 (трехсот восьмидесяти четырех миллиардов восьмисот сорока восьми миллионов) рублей. Одобрить условия увеличения уставного капитала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»: общая сумма увеличения уставного капитала — 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей», — говорится в документе.
Всего будет размещено 20 тыс. акций номинальной стоимостью 1 млн рублей за бумагу.
Россельхозбанк начал размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в четверг на портале раскрытия корпоративной информации.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2 979,46 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 404,40 млрд, кредитный портфель — 1 902,64 млрд, обязательства перед населением — 772,36 млрд.